Cene hrane v EU po lanskem skoku ostajajo visoke. Septembra so bili maslo, jajca in krompir dražji kot januarja 2021 in 2022, vendar cene niso bile tako visoke kot v nekaterih preteklih mesecih, je med tednom objavil evropski statistični urad Eurostat. Če se je rast cen nekaterih izdelkov umirila, pa to ne velja za olivno olje.

Olivno olje se je od januarja 2021 do letošnjega septembra podražilo ...