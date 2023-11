Iskati moramo rešitve, ki bodo pomirjale, pravi obramboslovec Vladimir Prebilič. To velja tako za razmere na Bližnjem vzhodu in vojno v Ukrajini kot za dogajanje v Sloveniji, kjer te dni beremo pozive predsednika SDS, naj se oborožimo, in spremljamo trditve, da si je premier podredil nacionalnovarnostni sistem. Prebiliča, ki ne skriva političnih ambicij, smo vprašali tudi, kaj si misli o obojem.