Letališče v Hamburgu blokirano: Oborožen moški zadržuje hčer Nova24TV Letališče v nemškem Hamburgu je od sobote blokirano. Oče, državljan Turčije, oborožen v avtomobilu zadržuje hčerko, v ozadju pa naj bi bil spor glede skrbništva, žena osumljenca je namreč prijavila ugrabitev otroka. Vsi leti so odpovedani. Policisti se pogajajo z voznikom avtomobila, ki je okrog 20. ure prebil varnostno ogrado in zapeljal na območje, kjer so običajno parkirana letala. Policija je ...

