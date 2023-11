V prvem tednu po izidu v ZDA prodanih že več kot milijon izvodov avtobiografije Britney Spears RTV Slovenija Avtobiografijo Britney Spears z naslovom The Woman in Me (Ženska v meni), ki je v ZDA izšla 24. oktobra, so tam v prvem tednu po izidu prodali že v približno 1,1 milijona izvodih.

