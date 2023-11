Izraelski minister o uporabi 'neke vrste atomske bombe' v Gazi: To je ena od možnosti 24ur.com Izraelski minister za dediščino Amičaj Elijahu je sprožil ogorčenje z izjavo v intervjuju, v kateri je nakazal, da dopušča možnost uporabe jedrske bombe na območju Gaze. Iz urada premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da je minister do nadaljnjega suspendiran z vladnih srečanj.

