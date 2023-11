Cesta ob promenadi zaradi skal neprevozna, znova zalilo tudi lokale RTV Slovenija V Piranu je nočno neurje na promenado znova nametalo skalnati valobran, ki so ga gasilci in pripadniki civilne zaščite v soboto po petkovem neurju postavili nazaj. Cesta je tako znova neprevozna, saj so na njej še vedno velike skale.

