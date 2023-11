#foto V Dalmaciji poplavljene nekatere obale, bližnje ulice in ceste Dnevnik V Splitu, Šibeniku, Zadru in Trogirju so zaradi juga z močnimi sunki vetra in dežja danes poročali o poplavljenih obalah ob Jadranskem morju, pa tudi bližnjih ulicah in cestah. Močan dež je poplavil tudi ulice na Reki, poroča hrvaški portal Index.

Sorodno

Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Anže Kopitar

Luka Dončić

Janez Janša