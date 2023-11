Morje je na piransko Punto spet nametalo skale Primorske novice Potem ko je lebič v petek silovito tolkel po Piranu in povzročil pravo razdejanje, so imeli piranski gasilci v noči na nedeljo znova veliko dela. Valovi so butali ob Punto, zalivali gostinske lokale in skale spet pometali na obalo. Morje, ki mu je veter dajal dodatno moč, se je prelilo krepko čez obalno črto, zgodaj zjutraj se je pridružil še močan naliv.

