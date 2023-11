Neprijazno nebo, spomin na duše, ki so odšle, in čarovnice, ki so prišle 24ur.com Nov teden, znani prizori, bi lahko dejali. Naši fotografi so namreč tudi v tem tednu v svoje objektive ujeli prizore, ki jih je prineslo novo besnenje narave. Veter je med drugim na Goriškem odkril tudi streho hiše, v kateri živi družina s petimi otroki. Teden so sicer zaznamovali tudi šolske počitnice, noč čarovnic in prazniki. Med obiskom grobov smo se spominjali tistih, ki jih ni več z nami. Š...

