Sladka zmaga Olimpije nad Celjani, ki jih je razburil sodnik Sportal Nogometaši Olimpije so v derbiju 15. kroga v gosteh ugnali vodilne Celjane (1:0) in se jim na lestvici približali na pet točk zaostanka. Zmagovalca je odločil Rui Pedro z bele točke, domači nogometaši in občinstvo pa niso skrivali nezadovoljstva nad dosojeno najstrožjo kaznijo. Radomlje so bile v gosteh boljše od Brava (2:0). Koper je upravičil vlogo favorita pri Rogaški (1:0), Safet Hadžić je doč...

