V dnevu ne najde niti ure zase, ampak je srečna SiOL.net "Dobro, dosegla sem svoje cilje, veliko sem se naučila, izjemno hvaležna sem za te izkušnje in čisto ničesar ne obžalujem," o svoji športni karieri, ki jo je zaključila pred dobrimi petimi leti pri komaj 26 letih, danes pravi nekdanja smučarska tekačica in biatlonka Anja Eržen. Trenutno je njeno življenje zapolnjeno in pestro. "Ne najdem niti ure v dnevu zase, ampak sem srečna," nam je še zaupala gostja današnje Druge kariere.

