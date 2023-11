Turška policija razgnala propalestinske protestnike, ki so se zbrali blizu ameriškega oporišča RTV Slovenija V Turčiji je policija s solzivcem razgnala več sto propalestinskih protestnikov, ki so se zbrali blizu oporišča ameriške vojske Incirlik na jugovzhodu Turčije. Protesti v podporo Palestincem v Gazi so potekali tudi v drugih mestih po svetu.

Sorodno