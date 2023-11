Kakšen razplet!! Le 0,1 sekunde do konca zadel trojko za sploh prvo vodstvo na tekmi in tudi zmago!!! Ekipa Košarkarji Krke so v 6. krogu lige Nova KBM premagali Terme Olimio s 93:92 (22:30, 40:51, 67:72).



