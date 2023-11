Mojca Šetinc Pašek / »Po prihodu generalne sekretarke so se v stranki začeli nadzor, sumničenja, iskanje 'izdajalcev'« Mladina "Vodenje stranke je prepuščeno generalni sekretarki (Vesni Vuković, op. a.), njenemu namestniku Petru Majerletu, eden njenih glavnih prišepetovalcev pa je Damir Črnčec. Po prihodu generalne sekretarke so se v stranki začeli nadzor, sumničenja, iskanje 'izdajalcev' … Tako imamo zdaj na političnem prizorišču dve skrajni plati: na eni strani radikalizirano SDS in na drugi strani populistično Gibanje Svoboda.

