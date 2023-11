Po nekoliko mirnejših dneh v parlamentu bo čez teden znova zasedalo več delovnih teles državnega zbora. Matična odbora bosta obravnavala predlog preoblikovanja Vzajemne in predlog deklaracije o razmerah v Palestini in Izraelu. Predvidoma bo na izredni seji zasedal tudi državni zbor, ki bo po vetu državnega sveta znova odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih.