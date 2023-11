Združenje Epeka v ustanovitev evropske stanovanjske zadruge Lokalec.si Mariborsko socialno podjetje Združenje Epeka je letos na javnem razpisu za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije, ki ga financira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, uspelo s projektom ustanavljanja stanovanjske zadruge za vse. Kot so predstavniki združenja povedali na današnji novinarski konferenci, načrtujejo vzpostavitev prve Evropske stanovanjske zadruge ( ...