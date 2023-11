Dončić v bolečinah, a Dallas z ekipno igro do preobrata in zmage SiOL.net Na šesti tekmi sezone so Dallas Mavericks prišli do pete zmage. Pa čeprav je Luka Dončić zaradi bolečin stiskal zobe, dal v prvem polčasu le dva koša iz igre in so zaostajali s 50:62. Predvsem zadnja četrtina pa je bila prikaz prave ekipne košarke (41 točk). Sedem košarkarjev Dallasa je bilo dvomestnih in Charlotte Hornetse so premagali s 124:118. Dončić je dal 23 točk (met za tri 1/9), Grant Williams in Kyrvie Irving po 18, Tim Hardaway 16, na drugi strani Lamelo Ball 30 (13 asistenc, 10 skokov). Klop Dallasa 50 točk, le 23 Charlotta.

