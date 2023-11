Težko prigarana zmaga Dončića in druščine proti Charlotti 24ur.com Košarkarji Dallasa so se po prvem porazu v sezoni proti aktualnemu prvaku lige NBA Denverju že na naslednji tekmi uspeli vrniti v zmagovalne tirnice. Čeprav dvoboj z zasedbo Charlotte Hornets ni bil lahek, so Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina v končnici obračuna v American Airlines Centru le uspeli streti odpor žilavih gostov, ki so morali priznati premoč s 118:124. Slovenski as je k zmagi Ma...

Sorodno









Omenjeni Dallas Mavericks

Luka Dončić

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Žiga Pance

Tadej Pogačar