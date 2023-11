VIDEO: Na Talentih šokirala, zaigrala s svojo vagino Lokalec.si Pri naših južnih sosedih pa predizbori še potekajo in po zadnji oddaji sodeč, imajo gledalci kaj za videti, poročajo Slovenske novice. V včerajšnji oddaji so namreč gostili nadvse nenavadno gostjo z zelo zanimivim hobijem. V nadaljevanju zapišejo: “Nihče ni pričakoval, da se bo zgodilo, kar se bo zgodilo. Beatrice je splezala na dva stola, razkrečila noge in z nožnico zaigrala na flavto. Gledalci ...

