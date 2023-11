Piranska promenada po burnem vikendu dobiva staro podobo. Delavci Okolja Piran, gasilci in pripadniki civilne zaščite so že odstranili veliko količino kamenja, ki ga je tja v petek in soboto naplavilo pobesnelo morje. Že v nedeljo zvečer so odprli tudi cesto do piranske Punte. V poplavljenih in razbitih lokalih škodo še ocenjujejo.