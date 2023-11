Če ste zamudili priložnost, imate danes še eno možnost videti severni sij Maribor24.si Minuli vikend je marsikdo v Sloveniji občudoval severni sij oziroma aurora borealis, ki nastane, ko delci ob sončevih izbruhih poletijo proti Zemlji s hitrostjo do 72 milijonov kilometrov na uro. V trenutku, ko trčijo v zemljino atmosfero, pa jih vidimo kot čaroben barvit pojav. Barve so odvisne od elementov, ki so prisotne v atmosferi. Kot je za spletno stran Space pojasnil astronom Billy Teets, ...

