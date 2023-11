Proračunski primanjkljaj do konca oktobra znašal 1,1 milijarde evrov RTV Slovenija V državni proračun je v prvih desetih mesecih steklo za 10,5 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 11,6 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako do konca oktobra 1,1 milijarde evrov.

