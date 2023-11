Ker bi odmevni pričanji nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, ki sta predsednika vlade Roberta Goloba neposredno obtožila kaznivih dejanj vmešavanja v kadrovanje policije in brutalno vmešavanje v delovanje policije, v normalni državi odnesli katerega koli voditelja, so oči upravičeno uprte v premierja ...