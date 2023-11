Glasba povezuje ljudi, gotovo pa je imela prste vmes tudi pri spoznavanju Katarine Štefanič Rožanec in Tomaža Rožanca iz Podbočja, ki sta prava virtuoza s harmoniko. Sta mož in žena, vse pogosteje pa na mnogih odrih tudi uigran harmonikarski tandem. Trdita in dokazujeta, da se da na harmoniko, ki stereotipsko velja za ljudsko ali klasično glasbilo, zaigrati prav vse mogoče zvrsti glasbe – od klas ...