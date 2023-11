Na Hrvaškem zadovoljni s posezonskimi turističnimi rezultati Dnevnik Na Hrvaškem so v prvih desetih mesecih leta ustvarili več kot 19,8 milijona turističnih prihodov in več kot 105,8 milijona nočitev, kar je za devet oz. tri odstotke več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Samo...

Sorodno