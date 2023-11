Preminil veliki jugoslovanski košarkar in trener Maribor24.si V Novem Sadu je v 77. letu starosti umrl nekdanji makedonski košarkarski selektor Janko Lukovski, je danes sporočila Košarkarska zveza Severne Makedonije. Lukovski je bil v bogati karieri tudi član strokovnega štaba mlade reprezentance nekdanje Jugoslavije, v kateri so bili denimo Dražen Petrović, Jure Zdovc in Žarko Paspalj, poroča Tanjug. Tužna vest obeležila je dan nakon što je preminuo legend ...

