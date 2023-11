Na pomanjkljivosti letalske protitočne obrambe že vrsto let opozarjajo na Komisiji državnega sveta za kmetijstvo. Področje je neurejeno tako z vidika območja izvajanja kot financiranja, so znova izpostavili na posebnem posvetu. Dodali so tudi, da se bo ob vse bolj ekstremnih vremenskih pojavih treba prilagoditi.