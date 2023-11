Od kod so bili finančni podatki, ki jih je aprila 2022 navajal Janez Janša? N1 Novo razkritje v aferi slovenski Watergate. In najmočnejši indic do zdaj, da je nekdanji premier Janez Janša vedel, kaj je na bančnih računih, po katerih je pod vodstvom enkrat že ovadenega Damjana Žuglja v času tretje Janševe vlade brskal urad za preprečevanje pranja denarja?

Sorodno





Omenjeni Damjan Žugelj

Janez Janša Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Šefic

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Dončić