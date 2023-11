Bralka iz okolice Novega mesta pa je kritična do novega parkirnega režima za zaposlene v tovarni Krka, v kateri je tudi sama zaposlena. Uvedli so ga zdaj, ko so uredili nova parkirišča. »Delavcem so obljubili, da bodo za 20 evrov na mesec za dve leti dobili svoj parkirni prostor s številko, v parkirni hiši pa za 30 evrov, če bodo izžrebani. Prijavili so se v glavnem vsi, parkirnih prostorov ...