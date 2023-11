Za uspešen razvoj umetne inteligence v Sloveniji in krepitev mednarodne prepoznavnosti države na tem področju bo potrebno sodelovanje deležnikov in zaupanje javnosti v to tehnologijo, sta na konferenci o umetni inteligenci izpostavili ministrici Tanja Fajon in Emilija Stojmenova Duh. Ravno povezovanje deležnikov je osrednji namen konference.