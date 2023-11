Ruske sile napadle Odeso, Kijev poziva k okrepitvi dobave orožja 24ur.com Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih več objektov, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Medtem pa je ukrajinska predsednica vlade dejala, da bo Ukrajina v roku dveh let dosegla pričakovane reforme, ki so potrebne z...

