[Video] Specializirano državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo s strani aretiranega in pretepenega lastnika zemljišča na Co Nova24TV Marsikdo se še verjetno zelo dobro spominja lanskoletnega dogajanja na območju gradnje kanala C0, ko je prišlo do aretacije in pretepa lastnika zemljišča na vodovarstvenem območju, kjer želi župan Zoran Janković kljub kritičnemu mnenju stroke graditi kanalizacijo. Aleš Mrzel se je zaradi ravnanja policije odločil, da proti pomočniku načelnika PP Bežigrad, ki je bil tedaj določen za vodjo asistence ...

Omenjeni Klinični center

Ljubljana

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Robert Golob

Janez Janša

Boštjan Šefic

Anja Bah Žibert