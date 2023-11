V Dallasu obračun nedavnih poražencev Sportal V hokejski ligi NHL se bosta ponoči po slovenskem času spopadla kluba, ki jima gre v tej sezoni odlično, a sta oba na zadnjih tekmah doživela poraz. Dallas Stars gostijo Boston Bruins. Ti so po 11 tekmah najboljša ekipa vzhodne konference, so pa v nedeljo doživeli svoj drugi poraz, ko so morali priznati premoč Detroitu. Dallas je četrti na zahodu in le točko za LA Kings Anžeta Kopitarja, v nedeljo je z 0:2 izgubil v Vancouvru.

