Indija: V New Delhiju zaradi onesnaženega zraka zapirajo šole in omejujejo promet Dnevnik Indijska prestolnica New Delhi se pred začetkom zime sooča z izjemno onesnaženostjo zraka, gostim in dušečim smogom, ki prekriva to 30-milijonsko metropolo. Pristojne oblasti so zato do petka v osnovnih šolah odredile šolanje na daljavo in...

