Lukaku od bedaka do junaka na Olimpicu, Udinese na San Siru do prve zmage v sezoni RTV Slovenija Nogometaši Udineseja so se veselili prve zmage v letošnji sezoni. Milan je doživel grenek poraz (0:1). Na vrhu ostaja Inter. Črno-rumeni so osvojili vse tri točke v Bergamu (1:2). S taktično predstavo je zmago iz Firenc odnesel Juventus (0:1).

Sorodno