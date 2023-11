Prve finalistke obljubljajo, da bodo za finale šle še stopničko višje 24ur.com Skupaj z žirantsko četverico šova Slovenija ima talent, smo sinoči vstopili v polfinalni del tekmovanja. Kot prva so si vstopnico za veliki finale prislužila tri dekleta, Nina Sirk, glasbenica iz Gorških brd in dekliški akrobatsko-plesni duo Cirus Star. Dekleta so hvaležna za glasove in podporo, že zdaj pa tudi pogumno obljubljajo, da bodo šla na finalnem odru še stopničko višje.

