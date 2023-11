Spomin na EP še boli, a tu so že novi izzivi RTV Slovenija "Vajene smo, da nismo v polni postavi," se Eva Lisec ne obremenjuje preveč s tem, da slovenska ženska košarkarska reprezentanca ni popolna, in da bo na tekmah proti Madžarski in Bolgariji med drugim manjkala tudi kapetanka Teja Oblak.

Sorodno