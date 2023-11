Dallas z izjemno obrambo in razigranim Dončićem po preobratu do zmage nad Orlandom 24ur.com Košarkarji Dallasa ne popuščajo. Potem ko so na domačem parketu s precej boljšo igro v drugem polčasu preobrnili potek dogodkov in dosegli zmago nad ekipo Charlotte Hornets, so varovanci trenerja Jasona Kidda po zelo podobnem scenariju nekaj manj kot 24 ur po omenjeni zmagi še sedmič v dozdajšnjem delu sezone parket zapustili z dvignjenimi rokami. Na gostovanju pri Orlandu je slovenski as Luka Do...

