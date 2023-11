Blizu egipčanske prestolnice Kairo so češki raziskovalci več kot deset metrov pod zemljo odkrili novo in zelo bogato okrašeno grobnico. Ob odkritju so sporočili, da je pripadala doslej še neznanemu visokemu dostojanstveniku. Kljub bogatim stenskim porisavam so zaklade iz nje že zdavnaj odnesli tatovi.