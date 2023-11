Pentagon o okrepljenih napadih na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu 24ur.com Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek za zaprtimi vrati govoril o vojni med Izraelom in Hamasom, a po poročanju diplomatskih virov ni nič bližje soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra. Predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta v nastajanju še ni našel rdeče niti med ZDA in Rusijo. Napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu so se medtem p...

Sorodno