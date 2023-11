V zadnjih 24 urah so policisti v Pomurju obravnavali sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala zgolj materialna škoda, štiri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in miru, pet primerov povoženja divjadi, poškodbo vozila na parkirnem prostoru in prijeli tri tujce pri nedovoljenem vstopu v našo državo. Na področju kriminalitete so ljutomerski policisti obravnavali poškodovanje osebnega avto ...