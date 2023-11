Znani so rezultati preiskave nesrečne smrti švicarskega kolesarja SiOL.net Švicarsko državno tožilstvo je končalo preiskavo smrti švicarskega kolesarja Gina Mäderja, ki je junija letos umrl dan po padcu v 5. etapi Dirke po Švici, ter razsodilo, da je šlo za splet tragičnih okoliščin in nesrečo brez tuje krivde. Septembra je Mäderjeva mati Sandra dejala, da za sinovo smrt ni nihče kriv, in dodala, da verjame, da je bila "preprosto njegova usoda, da je umrl tisti dan". Nje...

