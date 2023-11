FOTO: Zakonca dobrodelno kolesarila od Maribora do angleškega Southamptona za bolnike z rakom Lokalec.si Zakonca Alice in Žiga Erlač Shepherd, sta v avgustu letošnjega leta dobrodelno kolesarila od Maribora do angleškega Southamptona za bolnike z rakom. “Na svoji poti sta ozaveščala o raku, pomenu širitve registra darovalcev krvotvornih matičnih celic ter v sodelovanju s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor zbirala donacije za nakup ...

Sorodno

Omenjeni Hofer

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Valentin Hajdinjak

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Tamara Zidanšek