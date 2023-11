Dončić: Ko ne izgubljamo žog po neumnem, lahko premagamo vsakogar 24ur.com Košarkarji Dallasa so v manj kot 24 urah dosegli dve novi zmagi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Potem ko so na domačem parketu v noči na ponedeljek po zelo slabem prvem polčasu, a toliko boljšem nadaljevanju tekme premagali zasedbo Charlotte Hornets, so že naslednji večer gostovali pri neugodnem Orlandu, ki je podobno kot Mavs odlično vstopil v novo sezono. A tokrat so bili Luka Dončić, ...

Omenjeni Jason Kidd

Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Valentin Hajdinjak

Franc Kangler