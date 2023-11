Napovedi, da bo tranzicijska levica skušala izrabiti mandat vlade Roberta Goloba za povečanje svojega primeža na demokratično družbo, se uresničujejo. Če bo državni zbor potrdil predlagane spremembe zakona o sodiščih in sodniški službi, javnost do pravnomočnih sodb ne bo mogla več dostopati, prav tako ne bo smela izvedeti za plače sodnikov in disciplinske postopke, ki se vodijo zoper njih. Novele ...