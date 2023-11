Napis pluženje in posipanje cest je na tem traktorju ostal od lanske zime. Pa nič ne de, saj bo že čez nekaj mesecev spet aktualen. Traktor tudi s takšnim napisom enako dobro vozi bale sena in dela še vse drugo, za kar ga imajo na kmetiji Škrbčevih. Martin Škrbec kmetuje na Jugorju v novomeški občini, ne na tistem v Beli krajini, in pozimi že vrsto let s traktorjem vestno pluži in posipava ceste ...