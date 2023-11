Jerneji Jezernik literarna nagrada za raziskovanje dediščine Alme M. Karlin Družina

V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu so sinoči razglasili letošnjo prejemnico literarne nagrade mira 2023, ki jo podeljuje Ženski odbor Slovenskega centra Pen. Podelili so jo Jerneji Jezernik za raziskovanje in ohranjanje dediščine Alme M. Karlin.

