Slovenec v središču preiskave: Prevažal 30 avtomatskih pušk in večje število granat Lokalec.si Avstrijska policija je oktobra na avtocesti pri kraju Weissenstein na avstrijskem Koroškem ustavila avtodom, v katerem je našla 30 avtomatskih pušk AK-47 in večje število granat, je danes sporočil tiskovni predstavnik tožilstva v Celovcu Markus Kitz. Voznik avtodoma je bil Slovenec, ki je trenutno v priporu in trdi, da o orožju ni vedel ničesar. Voznik je policiji dejal, da o orožju ni vedel niče ...

