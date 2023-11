Člane komisije DZ čaka pregled obsežnega gradiva o kanalu C0 SiOL.net Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani so se na današnji zaprti seji seznanili s potekom pridobivanja gradiva s strani različnih deležnikov. Veseli jih, da večina izmed 20 pozvanih institucij korektno sodeluje, odstopa pa Mestna občina Ljubljana, so zapisali.

Sorodno