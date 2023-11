Iz tabora skupine Joker Out prihajajo številne razburljive novice. Po tem, ko so osvojili Stožice z največjim solo nastopom v karieri, je skupina podpisala pogodbo z booking agencijo Wasserman, ki zastopa umetnike kot so Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, Imagine Dragons, Lorde, Skrillex, Run The Jewels in mnoge druge. Agencija Wasserman je ena največjih agencij na svetu, ki je bila ustanovljena ...